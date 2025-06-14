Трамп одобрил поглощение U.S. Steel японской Nippon Steel за $15 миллиардов

Президент США Дональд Трамп одобрил предложение японской Nippon Steel о поглощении американской U.S. Steel за 14,9 млрд долларов.

Об этом пишет Reuters.

Трамп 13 июня подписал указ, которым разрешил заключение сделки при условии соблюдения ряда требований.

Согласно документу, сделка будет утверждена только в том случае, если стороны подпишут с Минфином США соглашение по национальной безопасности (NSA), которое решит вопросы нацбезопасности.

После этого компании объявили, что подписали соглашение, выполнив условия директивы Трампа и фактически получив одобрение на слияние, добавляет агентство.

Таким образом, Nippon Steel покупает 100% акций U.S. Steel. По словам компаний, сделка включает 11 млрд долларов новых инвестиций, которые должны быть сделаны до 2028 года, а также обязательства по управлению, производству и торговле.

Как отмечает Reuters, поглощение позволит U.S. Steel получить критически важные инвестиции, а Nippon Steel может извлечь выгоду из многих американских инфраструктурных проектов в то время, как ее конкуренты сталкиваются с 50%-пошлинами на сталь.

Напомним:

В январе 2025 года перед уходом из Белого дома Джо Байден заблокировал слияние японской Nippon Steel с американской U.S. Steel из-за угрозы для национальной безопасности. Профсоюз поддержал такое решение.

В январе U.S. Steel и Nippon Steel подали в суд из-за решения Байдена. Читайте подробнее: Почему Байден заблокировал поглощение Японией ключевого производителя стали

Против продажи U.S. Steel изначально выступал и новоизбранный президент США Дональд Трамп. Но уже в марте он выразил поддержку предложению Nippon Steel купить U.S. Steel.

"Это будет запланированное партнерство между United States Steel и Nippon Steel, которое создаст по меньшей мере 70 000 рабочих мест и добавит 14 миллиардов долларов в экономику США", - писал тогда Трамп.