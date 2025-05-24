Трамп підтримав пропозицію Nippon Steel про купівлю US Steel

Президент США Дональд Трамп в п'ятницю висловив підтримку пропозиції Nippon Steel купити U.S. Steel за 14,9 мільярда доларів.

Про це повідомляє Reuters.

«Це буде заплановане партнерство між United States Steel і Nippon Steel, яке створить щонайменше 70 000 робочих місць і додасть 14 мільярдів доларів до економіки США», - заявив Трамп у своєму пості на Truth Social.

Трамп додав, що основна частина цих інвестицій припаде на наступні 14 місяців.

Акції U.S. Steel злетіли на 21%, оскільки інвестори інтерпретували пост Трампа в Truth Social як схвалення Nippon Steel на давно заплановане поглинання, що стало останньою серйозною перешкодою для угоди.

При цьому, Трамп додав, що U.S. Steel залишиться американською компанією.

У повідомленні зазначають, що для найбільшого виробника сталі в Японії ця угода є ключовою для стратегії глобальної експансії, збільшуючи виробництво до 86 мільйонів тонн з 63 мільйонів тонн зараз - особливо в той час, коли внутрішній попит знижується.

Трамп спочатку виступав проти угоди, стверджуючи, що компанія повинна належати і управлятися в США.

Профспілка об'єднаних сталеливарників виступила проти угоди ще в четвер, коли закликала Трампа заблокувати угоду, незважаючи на інвестиційні зобов'язання Трампа в розмірі 14 мільярдів доларів.