Трамп пригрозив "заради розваги" знищити головний нафтовий вузол Ірану

Трамп попередив про можливі нові удари по іранському нафтовому терміналу на острові Харк і закликав союзників направити військові кораблі для забезпечення безпеки в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Водночас у Тегерані пообіцяли посилити свою відповідь.

На тлі того, що війна США та Ізраїлю проти Ірану триває вже третій тиждень, Трамп заявив, що американські удари "повністю знищили" значну частину острова, і попередив про можливі нові атаки.

У коментарі NBC News він сказав: "Ми можемо вдарити ще кілька разів просто заради розваги".

Острів Харк у Перській затоці (окреслений зеленим). Через нього проходить близько 90% експорту сирої нафти Ірану, а потужність завантаження сягає 7 мільйонів барелів на добу.

Ці заяви стали різкою ескалацією риторики Трампа, який раніше говорив, що США завдають ударів лише по військових об'єктах на Харку, і підірвали дипломатичні зусилля.

Його адміністрація відкинула спроби союзників на Близькому Сході розпочати переговори, повідомили Reuters три джерела.

Нагадаємо:

Виробники нафти в країнах Перської затоки втратили орієнтовно 15,1 млрд доларів доходів від енергоресурсів від початку ударів США та Ізраїлю по Ірану, тоді як мільйони барелів нафти опинилися заблокованими через майже повне припинення руху через Ормузьку протоку.

Гендиректор державної енергокомпанії Saudi Aramco Амін Нассер попередив про "катастрофічні наслідки" для світової економіки, якщо війна між США та Іраном затягнеться.

Росія заробляє до 150 млн доларів на день додаткових надходжень до бюджету від продажу нафти, ставши найбільшим вигодонабувачем конфлікту на Близькому Сході.