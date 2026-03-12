РФ отримає мільярдні додаткові доходи на нафтовому стрибку через війну з Іраном

Росія заробляє до 150 млн доларів на день додаткових надходжень до бюджету від продажу нафти, ставши найбільшим вигодонабувачем конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

За оцінками, Москва вже отримала $1,3–$1,9 млрд "неочікуваного прибутку" з податків на експорт нафти після того, як фактичне закриття Ормузької протоки підняло попит на російську нафту з боку Індії та Китаю.

За розрахунками Financial Times, заснованими на галузевих даних і оцінках кількох аналітиків, до кінця березня російський уряд може отримати загалом $3,3–$4,9 млрд додаткових доходів.

Ці оцінки виходять із припущення, що ціна російської марки Urals у середньому становитиме близько $70-$80 за барель цього місяця, замість того щоб залишатися біля середнього рівня попередніх двох місяців — близько $52 за барель.

Це різко змінює картину для Москви: до війни навколо Ірану Росія, за текстом, потерпала від падіння цін на нафту та втрати більшої частини продажів до Індії — значною мірою через тиск Вашингтона.

Експорт російської сирої нафти та нафтопродуктів у лютому знизився на 11,4% — до 6,6 млн барелів на добу, що стало найнижчим рівнем від початку вторгнення в Україну у 2022 році, йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства, оприлюдненому в четвер.

Багато тепер залежить від того, як довго триватиме конфлікт на Близькому Сході, але нинішні високі ціни "допоможуть Росії виконати бюджетні показники цього кварталу й навіть почати відкладати трохи грошей", сказав Борис Додонов, керівник напряму енергетики та кліматичних досліджень у Київській школі економіки.

Нагадаємо:

Країни-члени Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) ухвалили рішення про вивільнення 400 млн барелів нафти зі стратегічних резервів на тлі скорочення поставок з Близького Сходу.

Зараз нафта марки Brent торгується на рівні 99,79 доларів за барель.