Трамп обіцяє розкрити деталі про мита на смартфони у понеділок

Президент США Дональд Трамп заявив, що в понеділок 14 квітня надасть оновлену інформацію про підхід його адміністрації до тарифів на напівпровідники та іншу електроніку.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше, у суботу, 12 квітня, Митна та прикордонна служба Сполучених Штатів видала розпорядження, за яким смартфони, комп'ютери та інша електроніка будуть звільнені від запроваджених Трампом мит.

Це розглядалось як крок назад у торговлельній війні з Китаєм, проти якого США запровадили 125% мит. Вони мали негативно позначитися на технологічних компаніях, наприклад, Apple, яка виробляє iPhone та більшість інших своїх продуктів у Китаї.

Трамп пообіцяв журналістам розʼяснити інформацію про мита на смартфони, компʼютери та іншу електроніку у понеділок, 14 квітня.

Нагадаємо:

У оновленій угоді про надра між США та Україною, Штати планують взяти під контроль газопровід, що через Україну зʼєднує Росію з Європою.