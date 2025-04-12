Трамп звільнив смартфони, компʼютери та чипи від мит

Смартфони, комп'ютери та інша електроніка будуть звільнені від запроваджених Трампом мит.

Про це йдеться у розпорядженні Митної та прикордонної служби США, передає CNBC.

Нові правила також передбачають виключення з мит для інших електронних пристроїв і компонентів, включаючи напівпровідники, сонячні батареї, плоскі телевізійні дисплеї, флешнакопичувачі, карти пам'яті і накопичувачі, що використовуються для зберігання даних.

Вказівки зробити виключення з мит з'явилися після того, як Трамп запровадив 125% тарифи на продукцію з Китаю, що мало негативно позначитися на технологічних компаніях, наприклад, Apple, яка виробляє iPhone та більшість інших своїх продуктів у Китаї.

Нагадаємо:

Американські інвестори масово виводять кошти з ризикованих боргових фондів після запровадження нових мит Дональдом Трампом.