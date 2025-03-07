Рекомендації, а не одноосібні рішення: Трамп обмежив повноваження Маска

Президент США Дональд Трамп на засіданні Кабінету заявив, що керівник департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілон Маск уповноважений давати департаментам рекомендації, а не приймати одноосібні рішення щодо кадрових питань і політики.

Про це пише Politico.

"За словами двох чиновників адміністрації, Трамп сказав високопоставленим членам своєї адміністрації, що Маск має право давати рекомендації департаментам, але не ухвалювати одноосібні рішення щодо кадрових питань і політики. Маск також був у кімнаті", - пише видання.

Маск приєднався до розмови та зазначив, що погоджується з директивою Трампа. Видання також зазначає, що зустріч відбулася після серії масових звільнень та погроз на адресу державних службовців з боку Маска, що створило невизначеність у федеральному уряді та серед його працівників.

Дії DOGE зіткнулися з шаленим опором у суді та критикою з боку законодавців-демократів і деяких республіканців.

Нагадаємо:

У лютому міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Департамент урядової ефективності (DOGE), створений мільярдером Ілоном Маском, вже зекономила для країни близько $50 мільярдів.