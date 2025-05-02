Трамп хоче збільшити оборонні витрати США до рекордного $1 трильйона

Президент Дональд Трамп планує різко скоротити фінансування внутрішніх урядових програм і збільшити витрати на оборону в проєкті бюджету на 2026 рік до рекордного $1 трильйона.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними чиновників адміністрації, наступного року Трамп пропонує виділити $557 мільярдів на невійськові потреби — це на $163 мільярди менше, ніж нинішній рівень фінансування.

Натомість витрати на національну безпеку мають зрости до $1,01 трильйона, що на 13% більше від поточного рівня у $892,3 мільярда.

Цей попередній документ, відомий як "урізаний бюджет" через відсутність деталей, є першою можливістю нового президента окреслити своє бачення масштабів і ролі федерального уряду.

Хоча Конгрес рідко приймає такі пропозиції у повному обсязі, вони запускають щорічний бюджетний процес, який останні роки часто супроводжується політичними конфліктами та загрозами часткових зупинок уряду.

Проєкт оборонного бюджету рекордного обсягу включає фінансування системи протиракетної оборони Golden Dome, будівництва кораблів, модернізації ядерних сил, охорони кордону та підвищення зарплат військовим на 3,8%.

У внутрішній політиці Трамп пропонує скоротити витрати на 22,6% порівняно з запланованими на 2025 рік.

Під скорочення потрапляють екологічні програми, проєкти з відновлюваної енергетики та ініціативи, спрямовані на подолання расової нерівності.

Агентство з охорони довкілля та Міністерство енергетики зазнають особливо значних урізань. Також Трамп хоче скасувати $15 мільярдів з інфраструктурного закону Байдена, що були призначені на розвиток зеленої енергетики.

Скорочення також стосуються закордонної допомоги та програм різноманітності й інклюзії. Зокрема, пропонується зменшити бюджет Національного наукового фонду на $5,2 мільярда, а також скасувати деякі гранти Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA).

Федеральні гранти для штатів будуть або скасовані, або об'єднані, а також заплановані великі скорочення в Міністерстві освіти (яке Трамп взагалі хоче ліквідувати), Національному інституті здоров’я та Міністерстві житлового будівництва та міського розвитку.

Серед повністю закритих установ — Інститут миру США, Агентство розвитку бізнесу меншин та Фонд фінансових установ для громад.

Ще не відомо, як бюджет Трампа ставитиметься до програм соціального забезпечення, які складають більшу частину федеральних витрат. Він пообіцяв не чіпати виплати, але збирається боротися з шахрайством у системі. Деякі республіканці пропонують скоротити Medicaid, щоб компенсувати подальші податкові пільги, які Трамп прагне продовжити.

Також поки незрозуміло, які економічні припущення закладено в бюджеті, і скільки надходжень від митних зборів планує отримати адміністрація на фоні складних торговельних переговорів.

Нагадаємо:

Раніше Трамп вже обіцяв рекордний оборонний бюджет США на зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.