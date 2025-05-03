Переходный период: Трамп допустил короткую рецессию в США

Президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что США находятся в "переходном периоде" и собираются достичь "фантастических успехов", преуменьшая влияние любой краткосрочной рецессии.

Об этом сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос в интервью NBC News, будет ли нормально, если в краткосрочной перспективе произойдет рецессия, Трамп сказал: "Смотрите, это не означает, что рецессия будет нормальной: "Послушайте, да, все в порядке. То, что мы имеем - я сказал, что это переходный период. Я думаю, что мы справимся фантастически".

Комментарий Трампа о том, что экономика США находится в переходном периоде, перекликается с комментариями, которые он сделал ранее в пятницу в социальной сети, где он также сослался на высокий уровень занятости и повторил свой призыв к Федеральной резервной системе США снизить процентные ставки.

Президент США столкнулся с растущим недовольством общественности в отношении его управления экономикой: многие экономисты прогнозируют, что широкий спектр пошлин, введенных в последние месяцы, приведет к повышению инфляции и замедлению роста.

Напомним:

Президент Дональд Трамп планирует резко сократить финансирование внутренних правительственных программ и увеличить расходы на оборону в проекте бюджета на 2026 год до рекордного $1 триллиона.