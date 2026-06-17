Ормуз не стоїть: танкери таємно вивозять нафту з Перської затоки

Нафтові танкери продовжують проходити Ормузьку протоку з вимкненими сигналами, підтримуючи потоки з Перської затоки на вищому рівні, ніж раніше під час конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За розрахунками Bloomberg на основі даних Kpler і Vortexa, семиденний середній показник експорту сирої нафти з регіону цього місяця тримається вище 2 млн барелів на добу. Щонайменше чотири судна з неіранською нафтою вийшли з Перської затоки між неділею і понеділком із вимкненими транспондерами.

Іранський експорт також, схоже, прискорюється перед очікуваним підписанням угоди зі США, яка має завершити американську блокаду і відкрити нафтову торгівлю країни.

Три повністю завантажені танкери з приблизно 5 млн барелів нафти, ймовірно, пройшли морський бар'єр США і прямують до Азії.

Перевізники тим часом чекають на формальне підписання мирної угоди США та Ірану цього тижня, яка має відкрити Ормузьку протоку для стабільного судноплавства.

Нагадаємо:

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

Після оголошення президентом США Дональдом Трампом про угоду між країною та Іраном та відкриття Ормузської протоки, нафта впала у ціні приблизно на 4 долари.

Угода між Іраном та США гарантує Ірану доходи від використання Ормузької протоки – країна почне брати збір з суден через 60 днів після підписання угоди.

Президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Венс і спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф підписали угоду між США та Іраном.