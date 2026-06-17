Нафти може стати забагато: МЕА дало перший прогноз на 2027 рік

Світовий ринок нафти може перейти до значного профіциту у 2027 році після відновлення постачання через Ормузьку протоку.

Про це заявило Міжнародне енергетичне агентство (IEA), пише Reuters.

За оцінкою IEA, війна заблокувала понад 14 млн барелів на добу близькосхідного нафтовидобутку. США раніше оголосили про проміжну угоду з Іраном, яка передбачає відкриття Ормузу та зняття американської морської блокади іранських портів.

У першому прогнозі на 2027 рік агентство очікує, що пропозиція нафти зросте на 8 млн барелів на добу, тоді як попит збільшиться лише на 2 млн барелів на добу.

В IEA заявили, що великий профіцит може дати ринку можливість поповнити виснажені запаси або створити нові стратегічні резерви, поки країни переглядають енергетичні стратегії після кризи.

Нагадаємо:

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

Після оголошення президентом США Дональдом Трампом про угоду між країною та Іраном та відкриття Ормузської протоки, нафта впала у ціні приблизно на 4 долари.

Угода між Іраном та США гарантує Ірану доходи від використання Ормузької протоки – країна почне брати збір з суден через 60 днів після підписання угоди.

Президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Венс і спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф підписали угоду між США та Іраном.