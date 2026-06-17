ОАЕ хочуть зменшити залежність від Ормузу до нуля попри відкриття протоки

Об'єднані Арабські Емірати працюють над амбітним планом, спрямованим на те, щоб позбутися залежності від Ормузької протоки.

Про це пише Bloomberg.

"Ми рухаємося до повної незалежності від Ормузької протоки, незалежно від того, відкрита вона чи ні.

Вона відкриється, і ми сподіваємося, що це станеться швидко, але ми не зупинимо реалізацію нового плану", – заявив міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані Аль-Зейуді.

ОАЕ вже отримали вигоду від можливості частково обійти протоку, використовуючи наявний трубопровід до Фуджейри для транспортування частини нафти через порти на своєму східному узбережжі.

Крім того, країні вдалося пропустити деякі нафтові та газові вантажі через Ормуз – судна вимикали радіопередачі, щоб уникнути виявлення.

В основі нового плану ОАЕ лежить масштабне розширення східних портів Дібба, Фуджейра та Хор-Факкан, які розташовані за межами Ормузу – на узбережжі Оманської затоки.

Він також зазначив, що ОАЕ побудують щонайменше ще одну нову гавань на цьому ж узбережжі.

Також передбачаються інвестиції в будівництво нових трубопроводів, а також залізничних і автомобільних мереж, щоб покращити сполучення між східними портами та нафтовидобувною/нафтопереробною інфраструктурою країни.

Країна вивчає й інші варіанти для забезпечення експорту нафтохімічної продукції, СПГ та інших енергетичних продуктів, зазначив Аль-Зейуді.

Вартість та терміни реалізації проєктів не розкриваються. Відомо тільки те, що вони перебувають на стадії планування.

Водночас, якщо трубопроводи зрештою можуть дозволити країні відправляти всю або більшу частину своєї нафти до східних портів, то перенаправити інші товари, такі як СПГ та алюміній, буде складніше.

Крім того, ОАЕ значною мірою залежать від своїх портів у Перській затоці, таких як Джебель-Алі – найбільший у світі контейнерний хаб за межами Азії – для імпорту. Це планують компенсувати розвитком залізничної мережі.

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Нагадаємо:

Об'єднані Арабські Емірати вийшли з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) 1 травня 2026 року.

Новий нафтопровід ОАЕ West-East Pipeline, який має вивести додаткові обсяги експорту в обхід Ормузької протоки, завершений приблизно на 50% і має запрацювати у 2027 році.