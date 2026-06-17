Росія відстала від плану нафтовидобутку на 10% після атак України – МЕА

У травні видобуток російської сирої нафти знизився приблизно на 5% у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року – до 8,7 млн барелів на добу, що на 10% відстає від місячного плану.

Про це пише Reuters із посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

"Через удари по [російській – ЕП] нафтовій інфраструктурі ми знизили прогноз видобутку російської нафти на цей рік на 200 тис. барелів на добу – до 8,95 млн барелів на добу", – зазначили в МЕА.

Також в агентстві кажуть, що експорт російської сирої нафти та нафтопродуктів у травні залишався стабільним на рівні близько 7,4 млн барелів на день, практично не змінившись у порівнянні з травнем 2025 року, незважаючи на атаки.

Загальні доходи від експорту нафти в травні знизилися на 710 млн дол. у порівнянні з квітнем – до 20,8 млрд доларів. Причиною стало зниження цін на нафту, проте вони все одно були на 65% вищими, ніж у травні 2025 року.

МЕА каже, що українські атаки змусили Росію надати пріоритет постачанню нафтопродуктів на внутрішній ринок та максимізувати експорт сирої нафти.

Експорт сирої нафти в річному вимірі зріс на 490 тис. барелів на добу – до 5,2 млн барелів на добу, повернувшись до рівнів 2022 року.

Водночас раніше джерела Reuters повідомляли, що Росія має намір скоротити експорт сирої нафти, оскільки планує збільшити обсяги переробки на нафтопереробних заводах у червні на тлі загрози дефіциту палива.

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Нагадаємо:

На початку червня Росія вперше визнала падіння переробки нафти та пов'язала її з позаплановими ремонтами на низці НПЗ.

Від початку 2026 року Україна завдала по російській нафтовій інфраструктурі понад 20 ударів, зокрема по нафтопереробних заводах, експортних терміналах і трубопроводах. Станом на початок травня це вже коштувало РФ понад 7 млрд дол.