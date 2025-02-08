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TikTok дозволить користувачам із США завантажувати додаток з сайту

Володимир Тунік-Фриз — 8 лютого, 10:00
TikTok дозволить користувачам із США завантажувати додаток з сайту
Getty Images

Компанія TikTok заявила, що дозволяє американським користувачам Android завантажувати і підключатися до додатка за допомогою пакетів на своєму вебсайті.

Про це повідомляє Reuters.

Apple і Google не повернули TikTok у свої магазини додатків після того, як 19 січня набув чинності закон США, що вимагає від китайського власника ByteDance або продати додаток з міркувань національної безпеки, або отримати заборону на його використання.

У понеділок президент США Дональд Трамп підписав указ про створення суверенного фонду добробуту протягом наступного року, заявивши, що він може потенційно купити TikTok.

Американські чиновники попередили, що в рамках TikTok існує ризик неправомірного використання даних американців.

Нагадаємо:

У понеділок президент США Дональд Трамп підписав указ про створення державного фонду добробуту протягом наступного року, заявивши, що він потенційно може придбати додаток TikTok.

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TikTok дозволить користувачам із США завантажувати додаток з сайту
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