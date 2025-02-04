Трамп наказав створити фонд, який потенційно може купити TikTok

У понеділок президент США Дональд Трамп підписав указ про створення державного фонду добробуту протягом наступного року, заявивши, що він потенційно може придбати додаток TikTok.

Про це пише Reuters.

У разі створення суверенного фонду багатства США може стати в один ряд разом із багатьма іншими країнами, зокрема на Близькому Сході та в Азії, які запустили подібні фонди як спосіб здійснення прямих інвестицій за допомогою державних коштів.

У тексті виконавчого наказу було мало деталей, і він просто вказував міністерству фінансів і торгівлі подати план створення такого фонду протягом 90 днів, включаючи рекомендації щодо "механізмів фінансування, інвестиційних стратегій, структури фонду та моделі управління".

Зазвичай, як пише Reuters, такі фонди покладаються на профіцит бюджету країни для здійснення інвестицій, але США працюють з дефіцитом. Його створення також, ймовірно, потребуватиме схвалення Конгресу.

Трамп, будучи кандидатом у президенти, розповідав про такий державний інвестиційний механізм, заявляючи, що він може фінансувати "великі національні починання", такі як автомагістралі та аеропорти, виробництво та медичні дослідження.