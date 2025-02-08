TikTok позволит пользователям из США загружать приложение с сайта
Компания TikTok заявила, что позволяет американским пользователям Android загружать и подключаться к приложению с помощью пакетов на своем вебсайте.
Об этом сообщает Reuters.
Apple и Google не вернули TikTok в свои магазины приложений после того, как 19 января вступил в силу закон США, требующий от китайского владельца ByteDance либо продать приложение по соображениям национальной безопасности, либо получить запрет на его использование.
В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о создании суверенного фонда благосостояния в течение следующего года, заявив, что он может потенциально купить TikTok.
Американские чиновники предупредили, что в рамках TikTok существует риск неправомерного использования данных американцев.
Напомним:
В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о создании государственного фонда благосостояния в течение следующего года, заявив, что он потенциально может приобрести приложение TikTok.