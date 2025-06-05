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Акции Tesla рухнули после публичного конфликта Трампа и Маска

Владимир Туник-Фриз — 5 июня, 23:44
Акции Tesla рухнули после публичного конфликта Трампа и Маска
Getty Images

Акции компании Tesla Илона Маска резко пошли вниз после публичного конфликта между бывшими политическими партнерами президентом США Дональдом Трампом и Маском.

Об этом говорится в статистике Yahoo Finance.

Компания потеряла около 150 миллиардов долларов стоимости после того, как Трамп и Маск начали свою словесную войну.

Падіння акцій Tesla
Падіння акцій Tesla
Yahoo Finance

Как сообщает Reuters, Акции Trump Media and Technology Group Corp упали на 8,04% до $20,12

Падіння Bitcoin
Падіння Bitcoin
Binance

Кроме этого, цена Bitcoin после спора Трампа и Маска опустилась с 105,9 тыс долл до 101,1 тыс долл.

Напомним:

  • В споре, который разгорелся 5 июня между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, последний сказал, что имя американского лидера есть в "файлах Эпштейна". Эпштейна обвиняли в педофилии и организации проституции.
  • Публичный спор между президентом США и американским миллиардером вспыхнул ранее в четверг, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.
  • Перед этим стало непублично известно, что Трамп недоволен критикой своего бюджетного законопроекта со стороны Маска.

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Маск Трамп США

Трамп

Акции Tesla рухнули после публичного конфликта Трампа и Маска
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