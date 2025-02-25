Тайвань перехопив китайське судно, що перерізало підводний кабель

Берегова охорона Тайваню затримала китайське вантажне судно, яке перерізало підводний кабель зв'язку біля західного узбережжя острова.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що це перший такий випадок після оголошення Тайбеєм боротьби з "тіньовим флотом" Китаю.

Тайванські прикордонники зупинили судно та підтвердили, що воно належить Китаю. Команду, яка складалася виключно з громадян КНР, взяли під варту.

Це вже не перший подібний випадок. Останніми місяцями пошкодження підводних кабелів фіксувалися біля Тайваню, а також у Балтійському морі. У листопаді китайський суховантаж пройшов над двома кабелями передачі даних у цьому регіоні приблизно в той самий час, коли вони були перерізані.

Тайбей посилив контроль за китайськими суднами після інциденту з пошкодженням кабелю в січні. Влада сформувала чорний список кораблів, які, за її словами, тепер ретельніше відстежуватимуть.

Затримане судно разом із екіпажем повернули в порт. Справу передали прокуратурі для розслідування.

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Нагадаємо:

У Швеції почали розслідування через чергове пошкодження кабелю зв’язку у Балтійському морі в районі стратегічного острова Готланд.

Європейський Союз виділить майже 1 млрд євро на захист підводних кабелів, що забезпечують цифрову та енергетичну безпеку регіону.