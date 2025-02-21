Швеція виявила чергове пошкодження підводного кабелю

Європейська правда

У Швеції почали розслідування через чергове пошкодження кабелю зв’язку у Балтійському морі в районі стратегічного острова Готланд.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Про інцидент стало відомо у п’ятницю 21 лютого, його підтвердили у береговій варті та Збройних силах Швеції.

У береговій варті повідомили, що пошкодження виявили неподалік острова Готланд у четвер, але коли саме це сталося, невідомо. За фактом інциденту почали розслідування.

"Вважається, що пошкодження кабелю могло статися у шведській економічній зоні біля Готланда. Це кабель, що сполучає Фінляндію та Німеччину. Наш корабель прямує на місце для допомоги слідству", – повідомили у пресслужбі вранці у п’ятницю.

Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон повідомив, що "вже деякий час" знає про інцидент і підтримує зв’язок з профільними структурами.

"Ми дуже серйозно сприймаємо усі повідомлення про можливе пошкодження інфраструктури у Балтійському морі. Як я вже казав, їх слід розглядати у контексті теперішньої складної безпекової ситуації", – прокоментував він.

Наприкінці січня шведська прокуратура оголосила про початок розслідування щодо можливої диверсії після пошкодження підводного оптоволоконного кабелю, що з'єднує Латвію зі шведським островом Готланд.

У центрі уваги розслідування опинився балкер Vezhen, який пройшов повз оптоволоконний кабель о 00:45 за Гринвічем у неділю, 26 січня. Згодом слідство дійшло висновку, що не бачить ознак диверсії. Натомість у Норвегії затримали інше судно з російським екіпажем.

Нагадаємо, в середині січня у НАТО створили нову місію для нагляду за безпекою інфраструктури у Балтійському морі після серії інцидентів з пошкодженням підводної інфраструктури та загроз, які становить "тіньовий флот" танкерів, що перевозять російську нафту.

Читайте також Російська війна йде під воду: що стоїть за серією диверсій проти кабелів у Балтійському морі.