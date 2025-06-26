Тарифи Трампа мали зміцнити долар, а натомість ослабили – CNN

Долар США переживає найгірший рік за останні десятиліття, він продовжив стрімке падіння на тлі відновлення акції і відносно стабільний попит на облігації.

Про це пише CNN.

Індекс долара США, який співвідносить долар з шести основними іноземними валютами, в середу коливався біля найнижчого рівня з 2022 року і загалом знизився цього року майже на 10%, говориться у публікації.

Опитування керуючих глобальними фондами, проведене Bank of America у червні, показало найнижчий рівень вразливості до долара США з 2005 року. У той час яку євро виріс на 11,5% по відношенню до долара, досягнувши найсильнішого рівня по відношенню до долара США за останні чотири роки.

"На Уолл-стріт очікували, що під час другого терміну президента Дональда Трампа долар зміцниться. Очікувалося, що його політика зниження податків стимулюватиме економічне зростання, а тарифи зменшать попит на іноземний імпорт, що сприятиме зростанню вартості долара", – нагадує видання.

"Однак цього року долар значно ослаб, оскільки тарифи Трампа – і його непослідовні рішення щодо їх запровадження, призупинення, підвищення та зниження – внесли невизначеність на ринки та затьмарили перспективи американської економіки", – пише CNN.

У той час як невизначеність навколо економіки США зросла, європейська економіка – хоча і стикається з власними проблемами, пов'язаними з тарифами – виявилася відносно стабільнішою, говориться у статті.

Слабкість долара може також відображати нові сумніви щодо статусу валюти як безпечної гавані, зазначає видання.

"Слабший долар може підтримати американських експортерів, зробивши їхні товари відносно доступнішими на світовому ринку. Це також може підвищити прибутки підприємств, що працюють за кордоном, і зробити відвідування Сполучених Штатів відносно доступнішим для іноземних туристів", – говориться у статті.

Однак долар слабшає в той час, коли зростає занепокоєння щодо того, як нестабільна політика Білого дому та величезне боргове навантаження США можуть вплинути на попит на американські активи.

Іноземні інвестори, які купують боргові зобов'язання США, хочуть мати сильний долар, щоб отримати максимальну вигоду при конвертації своїх активів у власну валюту. Коли долар слабшає, це з'їдає прибуток іноземних інвесторів від їхніх інвестицій.

Якщо попит на долар зменшується, дохідність казначейських облігацій може зрости, збільшуючи вартість запозичень як для уряду США, так і для споживачів, пише CNN.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Євросоюз може вжити заходів у відповідь, якщо США не скасують 10% мита на європейські товари після завершення перемовин.

Європейський Союз готується до чергового раунду торговельних переговорів зі США та попереджає, що може прискорити запровадження заходів у відповідь, якщо Дональд Трамп реалізує свої погрози щодо мит. Остання з них — це 50% мито на імпорт сталі та алюмінію.

Євро впав, втративши попереднє зростання, після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що рекомендує запровадити 50% мита проти Європейського Союзу з 1 червня 2025 року.

Також повідомлялося, що голова Федерального резерву США наполягає на утриманні відсоткових ставок після нових нападок Трампа. Джером Пауелл заявив, що центральний банк чекає на вплив тарифів на ціни в США перш, ніж змінювати ставку.

Трамп неодноразово закликав до зниження ставок для стимулювання економічного зростання і розпочавши серію особистих нападок на Пауелла.