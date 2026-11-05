Курс валют на 5 листопада: готівкова валюта відреагувала на курс НБУ

5 листопада готівковий долар у банках подешевшав, натомість євро подорожчав.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 45,46 – 46,11 грн (на 4 листопада: 45,48 – 46,14 грн);

Євро: 51,06 – 51,87 грн (на 4 листопада: 50,98 – 51,81 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 45,45 - 46,05 грн;

Ощадбанк – 45,40 - 46,05 грн;

Укрсиббанк – 45,40 - 46,05 грн;

ПУМБ – 45,40 - 46,00 грн;

Райффайзен – 45,30 - 45,99 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк – 50,80 – 51,80 грн;

Ощадбанк – 50,80 – 51,80 грн;

Укрсиббанк – 51,0 - 51,95 грн;

ПУМБ – 51,0 - 51,70 грн;

Райффайзен – 50,70 - 51,60 грн;

Нагадаємо:

У четвер, 5 листопада, офіційний курс долара до гривні зменшився на 13 копійок та становить 45,54 грн.