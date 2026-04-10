Танкер тіньового флоту РФ проскочив кріз Ормузьку протоку

Танкер так званого тіньового флоту увійшов до Перської затоки через Ормузьку протоку, ставши одним з десятка суден, які пройшли цей стратегічний водний шлях після того, як США та Іран домовилися про припинення вогню.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Танкер Arhimeda під російським прапором — дуже великий нафтовий танкер, на який США раніше наклали санкції під іншою назвою за участь у торгівлі іранською нафтою, — у четвер вимкнув свій транспондер поблизу входу до протоки і знову з'явився вже в Перській затоці пізніше того ж вечора.

Це щонайменше друге судно, пов'язане з американськими санкціями, яке цього тижня увійшло в протоку.

Більшість суден, що досі пройшли через протоку, так чи інакше були пов'язані з Іраном, оскільки основна частина судновласників очікує більшої ясності щодо умов безпечного проходу.

Президент США Дональд Трамп розкритикував Ісламську Республіку Іран за неякісне дотримання домовленостей щодо відкриття Ормузької протоки для проходу суден.

В ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування та атаку на Іран протягом двох тижнів, якщо країна погодиться повністю відкрити Ормузьку протоку.

Згодом Ізраїль також приєднався до двотижневого перемир'я з Іраном.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран припинить військові дії та забезпечить безпечний прохід через Ормузьку протоку протягом двох тижнів, якщо напади на країну зупиняться.

Іран та Оман зможуть стягувати платню з кораблів, які намагаються пройти через Ормузьку протоку, відповідно до плану двотижневого перемир'я.