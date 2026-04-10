"Іран жахливо виконує зобовʼязання щодо відкриття Ормузької протоки" – Трамп

Президент США Дональд Трамп розкритикував Ісламську Республіку Іран за неякісне дотримання домовленостей щодо відкриття Ормузької протоки для проходу суден.

Про це він повідомив у своїй соцмережі TruthSocial.

"Іран дуже погано, а дехто сказав би, що й ганебно, виконує свої зобов'язання щодо пропуску нафти через Ормузьку протоку", – написав президент США.

Він додав, що вважає це не тими домовленостями, до яких прийшли сторони.

В ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування та атаку на Іран протягом двох тижнів, якщо країна погодиться повністю відкрити Ормузьку протоку.

Згодом Ізраїль також приєднався до двотижневого перемир'я з Іраном.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран припинить військові дії та забезпечить безпечний прохід через Ормузьку протоку протягом двох тижнів, якщо напади на країну зупиняться.

Іран та Оман зможуть стягувати платню з кораблів, які намагаються пройти через Ормузьку протоку, відповідно до плану двотижневого перемир'я.