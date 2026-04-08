Під час перемир’я в Ірані судна зможуть плавати через Ормуз лише за гроші – ЗМІ

Іран стягуватиме гроші за прохід через Ормузьку протоку під час перемир'я

Іран та Оман зможуть стягувати платню з кораблів, які намагаються пройти через Ормузьку протоку, відповідно до плану двотижневого перемир'я.

Про це пише Associated Press із посиланням на іранського чиновника, що брав участь у перемовинах.

Ормузька протока є територіальними водами Ірану та Оману. Раніше світ вважав протоку міжнародним водним шляхом та ніколи не сплачував цим країнам за прохід.

Також чиновник повідомив, що Іран використовуватиме ці гроші на відбудову. На що Оман витрачатиме кошти, наразі невідомо.

Нагадаємо:

В ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування та атаку на Іран протягом двох тижнів, якщо країна погодиться повністю відкрити Ормузьку протоку.

Згодом Ізраїль також приєднався до двотижневого перемир'я з Іраном.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран припинить військові дії та забезпечить безпечний прохід через Ормузьку протоку протягом двох тижнів, якщо напади на країну зупиняться.