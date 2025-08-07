Світові ринки пішли вгору через "пом’якшені" мита Трампа

Світові фондові ринки зросли після того, як президент США Дональд Трамп підтвердив, що запропоновані 100% мита на напівпровідники не торкнуться компаній, які виробляють товари в США.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що це зменшило побоювання щодо зриву глобальних ланцюгів постачання. Інвестори позитивно відреагували на винятки для таких гігантів, як Apple, що має виробничі потужності в США.

Індекс S&P 500 і Nasdaq 100 зріс на 0,2%, фʼючерси на Euro Stoxx 50 — на 0,5%. У Азії індекс MSCI Asia Pacific піднявся на 0,9% — найсильніше зростання за два тижні — завдяки акціям TSMC та Samsung Electronics.

Окремі ринки:

Японія: Topix +0,6%

Гонконг: Hang Seng +0,6%

Китай: Shanghai Composite +0,1%

Австралія: S&P/ASX 200 -0,2%

Додатковим позитивом для ринків стали очікування на зниження ставки ФРС, що підтримує апетит до ризику навіть на тлі офіційного запуску нових торговельних мит США.