Світові ринки пішли вгору через "пом’якшені" мита Трампа

Олексій Артемчук — 7 серпня, 09:36
Фото: Getty Images

Світові фондові ринки зросли після того, як президент США Дональд Трамп підтвердив, що запропоновані 100% мита на напівпровідники не торкнуться компаній, які виробляють товари в США.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що це зменшило побоювання щодо зриву глобальних ланцюгів постачання. Інвестори позитивно відреагували на винятки для таких гігантів, як Apple, що має виробничі потужності в США. 

Індекс S&P 500 і Nasdaq 100 зріс на 0,2%, фʼючерси на Euro Stoxx 50 — на 0,5%. У Азії індекс MSCI Asia Pacific піднявся на 0,9% — найсильніше зростання за два тижні — завдяки акціям TSMC та Samsung Electronics.

Окремі ринки:

  • Японія: Topix +0,6%
  • Гонконг: Hang Seng +0,6%
  • Китай: Shanghai Composite +0,1%
  • Австралія: S&P/ASX 200 -0,2%

Додатковим позитивом для ринків стали очікування на зниження ставки ФРС, що підтримує апетит до ризику навіть на тлі офіційного запуску нових торговельних мит США.

