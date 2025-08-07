Мировые рынки пошли вверх из-за "смягченных" пошлин Трампа

Мировые фондовые рынки выросли после того, как президент США Дональд Трамп подтвердил, что предложенные 100% пошлины на полупроводники не коснутся компаний, которые производят товары в США.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что это уменьшило опасения относительно срыва глобальных цепей поставок. Инвесторы положительно отреагировали на исключения для таких гигантов, как Apple, имеющая производственные мощности в США.

Индекс S&P 500 и Nasdaq 100 вырос на 0,2%, фьючерсы на Euro Stoxx 50 - на 0,5%. В Азии индекс MSCI Asia Pacific поднялся на 0,9% - самый сильный рост за две недели - благодаря акциям TSMC и Samsung Electronics.

Отдельные рынки:

Япония: Topix +0,6%

Гонконг: Hang Seng +0,6%

Китай: Shanghai Composite +0,1%

Австралия: S&P/ASX 200 -0,2%

Дополнительным позитивом для рынков стали ожидания на снижение ставки ФРС, что поддерживает аппетит к риску даже на фоне официального запуска новых торговых пошлин США.