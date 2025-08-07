Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос

Мировые рынки пошли вверх из-за "смягченных" пошлин Трампа

Алексей Артемчук — 7 августа, 09:36
Мировые рынки пошли вверх из-за смягченных пошлин Трампа
Фото: Getty Images

Мировые фондовые рынки выросли после того, как президент США Дональд Трамп подтвердил, что предложенные 100% пошлины на полупроводники не коснутся компаний, которые производят товары в США.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что это уменьшило опасения относительно срыва глобальных цепей поставок. Инвесторы положительно отреагировали на исключения для таких гигантов, как Apple, имеющая производственные мощности в США.

Индекс S&P 500 и Nasdaq 100 вырос на 0,2%, фьючерсы на Euro Stoxx 50 - на 0,5%. В Азии индекс MSCI Asia Pacific поднялся на 0,9% - самый сильный рост за две недели - благодаря акциям TSMC и Samsung Electronics.

Отдельные рынки:

  • Япония: Topix +0,6%
  • Гонконг: Hang Seng +0,6%
  • Китай: Shanghai Composite +0,1%
  • Австралия: S&P/ASX 200 -0,2%

Дополнительным позитивом для рынков стали ожидания на снижение ставки ФРС, что поддерживает аппетит к риску даже на фоне официального запуска новых торговых пошлин США.

акции США

США

Мировые рынки пошли вверх из-за "смягченных" пошлин Трампа
Украина запретила ввоз мясопродуктов из США
Мировые цены на нефть реагируют на заявления Трампа по РФ

Последние новости