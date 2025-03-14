Світова торгівля досягла рекордних 33 трильйонів доларів, але мита несуть загрозу — ООН

Обсяг світової торгівлі у 2024 році досяг рекордних 33 трлн дол, зрісши на 3,7% (1,2 трлн дол) порівняно з минулим роком.

Про це йдеться у звіті Конференції ООН з торгівлі й розвитку (UNCTAD).

Зазначається, що основним рушієм стали послуги — їхній обсяг зріс на 9% (700 млрд дол), що становить майже 60% від загального зростання. Торгівля товарами збільшилася на 2% (500 млрд дол).

Економіки, що розвиваються, випередили розвинені країни за темпами зростання торгівлі. Їхній експорт та імпорт зріс на 4%, тоді як у розвинених країнах зафіксовано спад на 2%.

На початку 2025 року торгівля залишалася стабільною, але зростання геополітичної напруги, протекціонізм і торговельні суперечки можуть призвести до серйозних збоїв.

"Сьогодні близько двох третин міжнародної торгівлі здійснюється без мит. Але їхня ескалація перешкоджатиме експорту, особливо з країн, що розвиваються", — зазначається у звіті UNCTAD.

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Світова торгівля кавою різко скоротилася через рекордне зростання цін.