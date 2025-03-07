Світова торгівля кавою на межі зупинки: ціни б’ють рекорди

Світова торгівля кавою різко скоротилася через рекордне зростання цін.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на арабіку на біржі ICE зросли на 70%, що стало шоком для учасників ринку.

За словами генерального директора еквадорської компанії Elcafe Ренана Чуєрі, вперше його підприємство не змогло продати запланований обсяг товару до березня.

"Зазвичай до цього часу ми усе розпродуємо, але поки що продали менш як 30% продукції. Значне зростання цін з'їдає грошовий потік клієнтів, у них немає достатньо грошей, щоб купити те, що їм треба", – сказав Чуєрі.

Через високу вартість покупці уникають накопичення запасів і купують лише необхідний мінімум.

Головна причина різкого стрибка цін – падіння виробництва кави в ключових регіонах, особливо в Бразилії.

Зазначається, що до кінця року вартість арабіки може впасти на 30% через очікуваний хороший урожай і скорочення попиту.

Поки ж ринок залишається у складному становищі. Деякі американські продавці прямо заявляють, що не зможуть продовжувати бізнес за нинішніх цін. Супермаркети та продуктові магазини неохоче купують дорогу каву, що призводить до дефіциту на полицях.

Нагадаємо:

Кава прямує до своєї найдовшої серії дорожчання з 1980 року, оскільки ринок бореться з постійними проблемами з постачанням у ключових регіонах.

Світові ціни на каву арабіку досягли рекордного рівня вище $3,60 за фунт, оскільки в Бразилії, яка є найбільшим світовим виробником, залишилося мало зерен для продажу і зберігається занепокоєння щодо майбутнього врожаю.