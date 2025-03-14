Світова торгівля досягла рекордних 33 трильйонів доларів, але мита несуть загрозу — ООН

Объем мировой торговли в 2024 году достиг рекордных 33 трлн долл, увеличившись на 3,7% (1,2 трлн долл) по сравнению с прошлым годом.

Об этом говорится в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

Отмечается, что основным двигателем стали услуги - их объем вырос на 9% (700 млрд долл), что составляет почти 60% от общего роста. Торговля товарами увеличилась на 2% (500 млрд долл).

Развивающиеся экономики, опередили развитые страны по темпам роста торговли. Их экспорт и импорт вырос на 4%, тогда как в развитых странах зафиксирован спад на 2%.

В начале 2025 года торговля оставалась стабильной, но рост геополитического напряжения, протекционизм и торговые споры могут привести к серьезным сбоям.

"Сегодня около двух третей международной торговли осуществляется без пошлин. Но их эскалация будет препятствовать экспорту, особенно из развивающихся стран", - отмечается в отчете UNCTAD.

Напомним:

Мировая торговля кофе резко сократилась из-за рекордного роста цен.