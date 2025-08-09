СОТ покращив прогноз торгівлі у 2025 році попри політику США

Світова організація торгівлі (СОТ) покращила прогноз для світової торгівлі товарами за підсумками поточного року і тепер очікує зростання, а не падіння.

Про це йдеться у звіті організації, передає Interfax Україна.

Тепер організація, яка двічі на рік випускає аналітичні прогнози очікує зростання торгівлі на 0,9% замість прогнозованого у квітні скорочення показника на 0,2%.

Зміна прогнозу пов'язана переважно з активізацією імпорту в США перед підвищенням мит.

"Світова торгівля продемонструвала стійкість перед обличчям постійних потрясінь, включно з нещодавнім підвищенням мит.

Активізація імпорту та поліпшення макроекономічної кон'юнктури дали змогу дещо поліпшити прогноз на 2025 рік. Однак наслідки нещодавніх тарифних заходів ще не проявилися у всій повноті", – заявила голова СОТ Нгозі Оконджо-Івеала.

Оконджо-Івеала додав, що невизначеність залишається однією з найбільш підривних сил у світовому торговельному середовищі.

Обсяг експорту товарів у Північній Америці, як очікується, скоротиться на 4,2% у 2025 році (у квітні прогнозувався спад на 12,6%), тоді як імпорт впаде на 8,3% (на 9,6%).

В Азії прогнозується зростання експорту на 4,9%, імпорту - на 3,3% (раніше очікувався підйом обох на 1,6%).

У Європі, за оцінкою експертів СОТ, експорт знизиться на 0,9% (+1% за квітневим прогнозом), імпорт - збільшиться на 0,4% (+1,9% за квітневим прогнозом).

Водночас СОТ знизила прогноз зростання світової торгівлі товарами на 2026 рік до 1,8% з 2,5%.