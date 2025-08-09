ВТО улучшил прогноз торговли в 2025 году, несмотря на политику США

Всемирная торговая организация (ВТО) улучшила прогноз для мировой торговли товарами по итогам текущего года и теперь ожидает роста, а не падения.

Об этом говорится в отчете организации, передает Interfax Украина.

Теперь организация, которая дважды в год выпускает аналитические прогнозы ожидает роста торговли на 0,9% вместо прогнозируемого в апреле сокращения показателя на 0,2%.

Изменение прогноза связано преимущественно с активизацией импорта в США перед повышением пошлин.

"Мировая торговля продемонстрировала устойчивость перед лицом постоянных потрясений, включая недавнее повышение пошлин.

Активизация импорта и улучшение макроэкономической конъюнктуры позволили несколько улучшить прогноз на 2025 год. Однако последствия недавних тарифных мер еще не проявились во всей полноте", - заявила председатель ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

Оконджо-Ивеала добавил, что неопределенность остается одной из самых подрывных сил в мировой торговой среде.

Объем экспорта товаров в Северной Америке, как ожидается, сократится на 4,2% в 2025 году (в апреле прогнозировался спад на 12,6%), тогда как импорт упадет на 8,3% (на 9,6%).

В Азии прогнозируется рост экспорта на 4,9%, импорта - на 3,3% (ранее ожидался подъем обоих на 1,6%).

В Европе, по оценке экспертов ВТО, экспорт снизится на 0,9% (+1% по апрельскому прогнозу), импорт - увеличится на 0,4% (+1,9% по апрельскому прогнозу).

В то же время ВТО снизила прогноз роста мировой торговли товарами на 2026 год до 1,8% с 2,5%.