Рекордний розрив: імпорт України понад утричі перевищив експорт

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у жовтні 2026 року сягнув рекордних $6,3 млрд: імпорт становив $9,1 млрд, а експорт $2,8 млрд.

Про це повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на дані Держмитслужби.

Загалом за січень-жовтень Україна імпортувала товарів майже на $84,2 млрд, а експортувала на понад $32,4 млрд. Таким чином, за десять місяців вартість ввезених товарів перевищила вартість проданих за кордон приблизно на $51,8 млрд.

Найбільшими категоріями імпорту були машини, обладнання і транспорт, паливно-енергетичні товари та хімічна продукція. Разом вони становили майже 74% вартості ввезених товарів.

В експорті переважало продовольство – майже $18,6 млрд за десять місяців. Далі йшли метали та вироби з них, а також машини, обладнання і транспорт.

Нагадаємо:

За оцінкою НБУ, російська блокада портів спричинить втрату $5,2 млрд експортних надходжень у другому півріччі 2026 року: $4,6 млрд від агропродукції та $0,6 млрд від руди.