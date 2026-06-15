Угода є, але танкери стоять – все ще бояться перетинати Ормуз без гарантій

Глобальні перевізники заявляють, що відновлення транзиту через Ормузьку протоку може зайняти кілька тижнів навіть після рамкової угоди США та Ірану про відкриття водного шляху.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Американські та іранські посадовці підписали дистанційно угоду про завершення війни і відкриття протоки. На цьому тлі світові ціни на нафту впали приблизно на 5%.

Президент США Дональд Трамп заявив, що судна з нафтою вже починають виходити з Ормузу "південною магістраллю", яку він назвав безпечною і захищеною.

Втім, дані відстеження суден у понеділок не показували значних проходів танкерів, окрім одного LNG-танкера.

Перевізники в Азії та Європі кажуть, що судноплавство відновиться лише після чітких гарантій безпеки, а десятки танкерів досі скупчені по обидва боки протоки.

Нагадаємо:

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

Після оголошення президентом США Дональдом Трампом про угоду між країною та Іраном та відкриття Ормузської протоки, нафта впала у ціні приблизно на 4 долари.

Угода між Іраном та США гарантує Ірану доходи від використання Ормузької протоки – країна почне брати збір з суден через 60 днів після підписання угоди.

Президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Венс і спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф підписали угоду між США та Іраном.