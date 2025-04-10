Статки найбагатших людей світу зросли за день на $304 мільярди на тлі митної паузи Трампа

Найбагатші люди світу 9 квітня додали до своїх сукупних статків 304 млрд доларів, що є найбільшим одноденним приростом за всю історію індексу мільярдерів Bloomberg. Причина - зростання акцій на тлі митної паузи Трампа.

Про це пише Bloomberg.

Індекс S&P 500 підскочив найсильніше з 2008 року, а індекс Nasdaq Composite також відіграв попереднє падіння, збільшившись найсильніше за понад 24 роки після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про призупинення митних тарифів для деяких торгових партнерів.

За даними Bloomberg, найбільші індивідуальні прирости статків отримали гендиректор Tesla Ілон Маск (плюс 36 млрд доларів), засновник Facebook Марк Цукерберг (плюс 26 млрд доларів) і Дженсен Хуанг із Nvidia Corp., статки якого зросли на 15,5 млрд доларів на тлі зростання акцій виробника чипів на 19% (це компенсувало тижневе падіння на 13%).

Рекордний день настав після обвалу ринку минулого тижня, який стався після оголошення Трампом про безпрецедентні митні тарифи. Масштаби запропонованих мит перевершили очікування більшості аналітиків і призвели до найбільших втрат капіталу відтоді, як Bloomberg почав розраховувати свій індекс мільярдерів у 2013 році.

"Загальний приріст статків у середу побив попередній рекорд у 233 млрд доларів, встановлений у березні 2022 року, після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл вперше за багато років підвищив ставки, але запевнив інвесторів у тому, що економіка залишається стійкою", - зазначає агентство.

Нагадаємо:

Фондові ринки різко злетіли після того, як президент США Дональд Трамп оголосив 90-денну паузу в митах для багатьох країн.

Повідомлялос, що 3 квітня 500 найбагатших людей світу сукупно втратили 208 млрд доларів через нові широкомасштабні торговельні мита, оголошені президентом США Дональдом Трампом.