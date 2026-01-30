Провідна китайська нафтокомпанія заміняє венесуельську нафту канадською – Bloomberg

Одна з найбільших китайських нафтових компаній Shandong Chambroad Petrochemicals Co. планує купити канадську нафту Cold Lake, щоб доставити її до Китаю вже в травні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Рішення про постачання ще не було остаточно ухвалено. Попередні угоди щодо цієї марки нафти передбачали знижку в 4 дол на барель. Тепер Shandong Chamboard планує здійснювати закупівлі зі знижкою в 5 дол.

Раніше Китай отримував підсанкційну нафту з Венесуели зі знижками до 15 дол на барель.

Після викрадення венесуельського диктатора Мадуро експорт з країни призупинився і Китай був вимушений шукати альтернативи.

Нафта є критичним ресурсом для Китаю і становить майже 15% від загального імпорту країни.

Нагадаємо:

Останні танкери із санкційною венесуельською нафтою, що прямують до Азії, мають прибути до Китаю на початку лютого.

Імпорт сирої нафти до Китаю в листопаді 2025 року зріс на 4,88% порівняно з попереднім роком, а щоденні обсяги імпорту досягли найвищого рівня з серпня 2023 року.