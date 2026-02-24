Венесуела готує експорт нафти супертанкерами і робить ставку на Індію

Трейдингові компанії та покупці венесуельської нафти зафрахтували перші надвеликі танкери для перевезення сирої нафти, відтоді, як почала діяти угода про постачання між Каракасом і Вашингтоном.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Трейдингові компанії Vitol і Trafigura експортують венесуельську нафту та паливо з січня в межах угоди на 2 млрд доларів між США і Венесуелою після захоплення президента Ніколаса Мадуро силами США.

Більшість експорту перевозили меншими танкерами класів Panamax і Aframax до нафтопереробних заводів у США, а також танкерами класу Suezmax — до терміналів на Кюрасао, Сент-Люсії, Сінт-Естатіусі та на Багамах у Карибському регіоні. Там трейдери зберігали нафту та відправляли її до портів США і Європи, свідчать дані про рух суден.

Надвеликі танкери, які можуть перевозити до 2 млн барелів кожен, здатні прискорити темпи поставок на головному нафтовому терміналі Венесуели Хосе. Терміналом керує державна енергетична компанія PDVSA, і він забезпечує до 70% загального експорту сирої нафти.

Більші партії можуть зменшити транспортні витрати для трейдерів і покупців, які скаржилися, що ціни на важку венесуельську нафту Merey — приблизно на 15 доларів за барель нижче за Brent, узгоджені минулого місяця для перших закупівель, — стали надто високими на тлі беквордації, коли поставки з пізнішою датою постачання дешевші за близькі поставки.

Щонайменше три надвеликі танкери, зафрахтовані Vitol і Trafigura, — Nissos Kea, Nissos Kythnos і Arzanah — отримали вікна завантаження на Хосе в березні, свідчать дані про судноплавство та джерела, обізнані із питанням. Усі вони прямують до Індії, зазначили джерела.

Ще один супертанкер, Olympic Lion, цього тижня подавав сигнал, що його пункт призначення — Венесуела, з очікуваним прибуттям наприкінці березня, випливає з даних відстеження суден LSEG. Фрахтувальника одразу встановити не вдалося.

