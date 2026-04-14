Остання довоєнна нафта з Затоки незабаром прибуде до місць призначення – FT

Останні танкери з нафтою, завантаженою у країнах Перської Затоки до початку війни з Іраном та блокування Ормузької протоки, у найближчі дні прибудуть до своїх місць призначення.

Про це пише Financial Times.

Ці останні танкери прибудуть до Малайзії та Австралії до 20 квітня, після чого дефіцит нафти в азійському регіоні посилиться.

Обсяги поставок нафти до Азії з Близького Сходу, за винятком іранської нафти, в перші два тижні квітня впали до мінімального рівня – в середньому 4 млн барелів на добу. Довоєнний рівень становив 13,4 млн барелів на добу.

До початку війни країни Азії імпортували близько 80% своєї нафти з Близького Сходу. Тепер регіон імпортує нафту, яка мала б піти до Європи та інших частин світу.

"Європейські та азійські нафтопереробники борються за залишки нафти, що призводить до зростання спотової ціни на нафту марки Brent, більш пов'язаної з негайною фізичною поставкою, ніж ф'ючерси на Brent, до рекордних рівнів", – зазначила Наташа Канева, аналітикиня JPMorgan.

Зокрема Філіппіни втратили понад 95% свого імпорту нафти та оголосили надзвичайний стан в енергетиці після того, як ціни на бензин у країні зросли вдвічі.

Індонезія та В'єтнам порекомендували громадянам працювати з дому, а Австралія вивільнила резерви, знизила податки на пальне та запровадила національний план забезпечення паливної безпеки.

Фатіх Бірол, керівник Міжнародного енергетичного агентства, заявив, що країни-члени організації можуть випустити на ринок додаткові обсяги стратегічних запасів нафти, щоб запобігти подальшому зростанню цін.

Члени організації вже вивільнили рекордні 400 млн барелів із своїх резервних запасів.

"Якщо ми вирішимо, що настав час, ми готові діяти, і діяти негайно", – каже Бірол.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп після провалу переговорів з Іраном заявив, що ВМС США почнуть блокувати судна в Ормузькій протоці та затримуватимуть кожне судно, яке сплатило мито Ірану.