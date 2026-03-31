США зняли санкції з трьох російських суден
Департамент фінанси США вилучив з санкційного списку три російські судна, що займались перевезенням товарів.
Про це йдеться у релізі Департаменту фінансів США.
Мова йде про такі судна:
FESCO MONERON (ФЕСКО МОНЕРОН) — контейнеровоз під прапором Росії. За інформацією marinetraffic – знаходиться в Охотському морі.
FESCO MAGADAN (ФЕСКО МАГАДАН) – контейнеровоз під прапором Росії. За інформацією marinetraffic – знаходиться в Японському морі.
SV NIKOLAY – судно загального призначення під прапором Росії. За інформацією marinetraffic – знаходиться в Азовському морі.
За повідомленням, судна були вилучені з переліку осіб, що підпадають під спеціальні санкції (SDN) Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC).
Раніше Департамент фінансів США вже знімав санкції з російських субʼєктів 18 та 20 березня. Здебільшого ці дії стосувались вторинних санкцій.
Нагадаємо:
Деякі аналітики очікують, що у березні Росія поверне собі перше місце в частці імпорту нафти Індією після того, як Сполучені Штати послабили санкції щодо російських поставок на тлі конфлікту на Близькому Сході.