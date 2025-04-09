Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

США заробляють до 2 мільярдів доларів на день завдяки митам – Трамп

Олексій Артемчук — 9 квітня, 13:03
США заробляють до 2 мільярдів доларів на день завдяки митам – Трамп
CNBC

США щодня отримують майже 2 млрд дол завдяки запровадженим митам.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми отримуємо майже 2 млрд дол на день завдяки митам", — сказав Дональд Трамп під час виступу в Білому домі.

За його словами, "справи йдуть дуже добре", а надходження до бюджету від тарифів відбуваються на рівні, "якого ми ніколи раніше не бачили".

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європейський Союз повинен зобов'язатися купувати американські енергоносії на 350 мільярдів доларів, щоб отримати знижки на митні тарифи.

Введення нових мит адміністрацією Дональда Трампа боляче вдарило по американських активах.

Трамп США мита

США

США заробляють до 2 мільярдів доларів на день завдяки митам – Трамп
На лобізм у США Україна витрачає у сім разів менше, ніж Росія
Кабмін виділив 113 мільйонів на консультації щодо угоди про надра зі США

Останні новини