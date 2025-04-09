США заробляють до 2 мільярдів доларів на день завдяки митам – Трамп

США щодня отримують майже 2 млрд дол завдяки запровадженим митам.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми отримуємо майже 2 млрд дол на день завдяки митам", — сказав Дональд Трамп під час виступу в Білому домі.

За його словами, "справи йдуть дуже добре", а надходження до бюджету від тарифів відбуваються на рівні, "якого ми ніколи раніше не бачили".

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європейський Союз повинен зобов'язатися купувати американські енергоносії на 350 мільярдів доларів, щоб отримати знижки на митні тарифи.

Введення нових мит адміністрацією Дональда Трампа боляче вдарило по американських активах.