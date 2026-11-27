США тиснули на дві держави, схиляючи їх до виходу з ОПЕК

Адміністрація президента США Дональда Трампа на початку цього року закликала Венесуелу та Ірак розглянути можливість виходу з ОПЕК і перешкодила Венесуелі сплатити щорічні членські внески до організації.

Про це пише Reuters із посиланням на десять джерел.

Тоді американські урядовці наполягали на збільшенні видобутку нафти та інвестицій в обох країнах, і деякі з них побоювалися, що обмеження видобутку з боку ОПЕК зрештою можуть стримати ці амбіції.

За даними джерел видання, через значний тиск США на Венесуелу влітку в ситуацію втрутився саудівський наслідний принц Мухаммед бін Салман, переконавши адміністрацію Трампа відмовитися від цієї вимоги.

В Іраку прем'єр-міністр Алі Фалех аль-Заїді порушив питання про можливий вихід з ОПЕК на засіданні уряду цього літа після обговорень з американськими чиновниками.

Міністерство нафти Іраку виступило проти цього, переконавши аль-Заїді залишити Ірак у складі організації та замість цього розглянути можливість отримання вищої квоти на видобуток, кажуть джерела.

Сполучені Штати мають потужний важіль впливу на обидві країни. США контролюють доступ Венесуели до державних коштів після усунення диктатора Ніколаса Мадуро в січні, а нафтові доходи Іраку продовжують надходити на рахунок у Федеральному резервному банку Нью-Йорка – це пережиток війни в Іраку 2003 року.

З 2019 року ОПЕК уже втратила чотирьох членів, а її частка на світовому ринку нафти нещодавно впала до мінімуму на тлі перебоїв, спричинених війною США проти Ірану – ще одного засновника ОПЕК.

Нагадаємо:

Об'єднані Арабські Емірати вийшли з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) 1 травня 2026 року.

Пізніше в країні заявили, що це рішення готувалося три роки та ґрунтується на думці, що світ близький до кінця ери вуглеводнів.