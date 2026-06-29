Ірак тисне на ОПЕК заради більшої квоти після втрат від війни

Ірак посилює тиск на ОПЕК, вимагаючи збільшити квоту видобутку нафти після удару по експортних доходах через війну з Іраном і на тлі нових багатомільярдних інвестицій у нафтовий сектор.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Вимога Іраку щодо більшої квоти ОПЕК передусім є відповіддю на зростання економічного тиску. Перебої з експортом і пов'язані з війною втрати посилили потребу в більшому видобутку", — сказав іракський енергетичний радник.

Ірак є одним із п'яти засновників ОПЕК і другим найбільшим виробником у групі. Для Багдада нафтові доходи є ключовим джерелом наповнення бюджету, тому скорочення експорту через кризу навколо Ормузької протоки різко посилило фінансовий тиск.

Після крихкого перемир'я між США та Іраном Ірак розраховує на розблокування Ормузу й намагається швидко відновити доходи. За даними Reuters, країна навіть розглядала можливість виходу з ОПЕК, якщо квоту суттєво не збільшать, хоча прем'єр-міністр Алі Фалех аз-Заїді заявив, що такий крок не обговорювали.

Позицію Багдада посилили нові угоди з нафтовими мейджорами. BP зобов'язалася інвестувати до 25 млрд дол. у відновлення чотирьох великих родовищ у Кіркуку, TotalEnergies реалізує проєкт на 10 млрд дол. у Басрі, ExxonMobil підписала угоду щодо родовища Маджнун, а Chevron розглядала повернення в країну.

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Нагадаємо:

Ірак у квітні 2026 року експортував 10 млн барелів нафти через Ормузьку протоку, порівняно з приблизно 93 млн барелів на місяць до війни в Ірані.

Об'єднані Арабські Емірати вийшли з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) 1 травня 2026 року.

Ірак розглядає можливість виходу з Організації країн-експортерів нафти, якщо вона не дозволить країні ​значно збільшити видобуток нафти.