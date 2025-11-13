США ввели санкції проти українських компаній, які допомагали Ірану виробляти дрони

Міністерство фінансів США 12 листопада запровадило санкції проти 32 фізичних та юридичних осіб у низці країн, зокрема в Україні, за участь у схемах постачання комплектувальних для виробництва в Ірані балістичних ракет і безпілотників.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну США.

За даними управління контролю за іноземними активами (OFAC), Іран використовував міжнародні фінансові мережі для відмивання коштів, закупівлі компонентів для своїх ядерних і звичайних озброєнь та підтримки терористичних угруповань. До санкційного списку внесено компанії та осіб з Ірану, ОАЕ, Туреччини, Китаю, Гонконгу, Індії, Німеччини та України.

Серед фігурантів є дві українські компанії: ТОВ "ГК Імператив Україна" (Харків) і ТОВ "Екофера" (Київ). За даними Мінфіну США, їх використовували як підставні структури для закупівлі авіаційних приладів і матеріалів на користь іранської держкомпанії HESA, яка виробляє військові літаки та БПЛА серії Ababil і залучена до виробництва з безпілотниками типу Shahed. Через ці компанії проходили поставки індикаторів, магнітометрів, двигунів, датчиків та іншого обладнання.

Організатором схеми названо іранця Бахрама Табібі, який є власником згаданих компаній. До схеми також були залучені іранці Батуль Шафеї, що координувала платежі та відвантаження, і Саїд Пахлавані-Нежад, який виступав посередником між українськими структурами та HESA.

Як писав Business Insider ГК Імператив заснована у 2018-му в Харкові, позиціонувалася як торгівля хімікатами та будматеріалами. Екофера зареєстрована 2016 року, була заснована у 2016 році, мала офіси в Харкові та Києві та позиціонувалася як консалтингова та посередницька компанія з оптової торгівлі товарами та обладнанням.

За даними YouControl, GK Imperativ Ukraina LLC зареєстрована в Харкові з основним КВЕД "оптова торгівля товарами господарського призначення". У 2019–2020 роках компанія виграла два тендери "Вінницяобленерго" на рулонний склопластик на 48 тис грн. Про власника Бахрама Табібі відомо, що йому 54 роки та він кілька разів сплачував штрафи за адмінправопорушення в Харківському районі.

Нагадаємо:

США на початку жовтня ввели санкції проти понад 50 осіб, підприємств і суден, які, за їхніми даними, експортують іранські нафтопродукти та скраплений газ на мільярди доларів.