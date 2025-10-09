США вводять нові санкції проти експорту іранської нафти

США оголосили про нові санкції проти понад 50 осіб, підприємств і суден, які, за їхніми даними, експортують іранські нафтопродукти та скраплений газ на мільярди доларів.

Про це повідомляє Financial Times.

Міністерство фінансів заявило, що санкції спрямовані проти майже двох десятків суден "тіньового флоту", китайського терміналу для нафти та нафтопереробного заводу "чайник", а також компаній, що базуються в Гонконзі, Панамі та ОАЕ.

Ці санкції є останніми в серії заходів адміністрації Трампа, спрямованих на те, щоб змусити китайські групи припинити купувати енергоносії в Ірані.

Експорт нафти є важливим джерелом доходу для Ірану, який вже страждає від жорстких санкцій США, що відрізали його від світових фінансів і задушили його економіку.

Адміністрація Трампа ввела санкції проти низки китайських "чайникових нафтопереробних заводів", які є нібито незалежними підприємствами, що є основними китайськими покупцями сирої нафти з Ірану.

Адміністрація також націлилася на китайські судноплавні компанії та групи в Гонконзі, які, як стверджується, сприяють торгівлі енергоносіями.

Тиск на китайські групи також свідчить про зміну курсу адміністрації Байдена, яку критикували за те, що вона не вживала більш рішучих заходів для припинення експорту іранської енергії до Китаю.

