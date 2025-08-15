Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

США ввели санкції проти російської криптобіржі Garantex

Олексій Артемчук — 15 серпня, 12:38
США ввели санкції проти російської криптобіржі Garantex
Getty Images

США запровадили санкції проти російської криптовалютної біржі Garantex і її керівників.

Про це пише The Moscow Times.

Державний департамент і Міністерство фінансів США оголосили про санкції проти російської криптобіржі Garantex і її керівників. У відомствах заявили, що за інформацію, яка допоможе затримати керівників компанії, передбачена винагорода до шести мільйонів доларів.

Згідно з офіційним повідомленням, Garantex імовірно використовується кіберзлочинцями та кримінальними угрупованнями для відмивання грошей.

У період з квітня 2019 року по березень 2025 року через біржу, за даними США, було проведено криптовалютних транзакцій на суму щонайменше дев’яносто шість мільярдів доларів.

Читайте також: Росія легалізувала криптовалюти. Чи допоможе це обійти західні санкції?

Нагадаємо:

Емітент стейблкоінів Tether заморозив на російській криптовалютній біржі Garantex USDT на суму 2,5 млрд руб (28 млн дол), що стало причиною призупинення роботи платформи.

США Росія санкції

санкції

США ввели санкції проти російської криптобіржі Garantex
Російська економіка задихається від війни – Bloomberg
АРМА передає в управління елітний будинок і ділянки, що належали олігарху Фуксу

Останні новини