США ввели санкції проти російської криптобіржі Garantex

США запровадили санкції проти російської криптовалютної біржі Garantex і її керівників.

Про це пише The Moscow Times.

Державний департамент і Міністерство фінансів США оголосили про санкції проти російської криптобіржі Garantex і її керівників. У відомствах заявили, що за інформацію, яка допоможе затримати керівників компанії, передбачена винагорода до шести мільйонів доларів.

Згідно з офіційним повідомленням, Garantex імовірно використовується кіберзлочинцями та кримінальними угрупованнями для відмивання грошей.

У період з квітня 2019 року по березень 2025 року через біржу, за даними США, було проведено криптовалютних транзакцій на суму щонайменше дев’яносто шість мільярдів доларів.

Нагадаємо:

Емітент стейблкоінів Tether заморозив на російській криптовалютній біржі Garantex USDT на суму 2,5 млрд руб (28 млн дол), що стало причиною призупинення роботи платформи.