США ввели санкции против российской криптобиржи Garantex

США ввели санкции против российской криптовалютной биржи Garantex и ее руководителей.

Об этом пишет The Moscow Times.

Государственный департамент и Министерство финансов США объявили о санкциях против российской криптобиржи Garantex и ее руководителей. В ведомствах заявили, что за информацию, которая поможет задержать руководителей компании, предусмотрено вознаграждение до шести миллионов долларов.

Согласно официальному сообщению, Garantex предположительно используется киберпреступниками и криминальными группировками для отмывания денег.

В период с апреля 2019 года по март 2025 года через биржу, по данным США, было проведено криптовалютных транзакций на сумму не менее девяносто шесть миллиардов долларов.

Напомним:

Эмитент стейблкоинов Tether заморозил на российской криптовалютной бирже Garantex USDT на сумму 2,5 млрд руб (28 млн долл), что стало причиной приостановки работы платформы.