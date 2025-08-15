Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос

США ввели санкции против российской криптобиржи Garantex

Алексей Артемчук — 15 августа, 12:38
США ввели санкции против российской криптобиржи Garantex
Getty Images

США ввели санкции против российской криптовалютной биржи Garantex и ее руководителей.

Об этом пишет The Moscow Times.

Государственный департамент и Министерство финансов США объявили о санкциях против российской криптобиржи Garantex и ее руководителей. В ведомствах заявили, что за информацию, которая поможет задержать руководителей компании, предусмотрено вознаграждение до шести миллионов долларов.

Согласно официальному сообщению, Garantex предположительно используется киберпреступниками и криминальными группировками для отмывания денег.

В период с апреля 2019 года по март 2025 года через биржу, по данным США, было проведено криптовалютных транзакций на сумму не менее девяносто шесть миллиардов долларов.

Читайте также: Россия легализовала криптовалюты. Поможет ли это обойти западные санкции?

Напомним:

Эмитент стейблкоинов Tether заморозил на российской криптовалютной бирже Garantex USDT на сумму 2,5 млрд руб (28 млн долл), что стало причиной приостановки работы платформы.

США Россия санкции

санкции

США ввели санкции против российской криптобиржи Garantex
Российская экономика задыхается от войны - Bloomberg
АРМА передает в управление элитный дом и участки, принадлежавшие олигарху Фуксу

Последние новости