Мита Трампа б'ють по імпорту — ціна зросте на понад 100 мільярдів

Підвищення тарифів на сталь та алюміній у США до 50 % може збільшити річні витрати на імпорт цих металів до 104 мільярдів доларів.

Про це пише Financial Times.

За оцінками Boston Consulting Group, нові ставки мит, які набрали чинності цього тижня, спричинять додаткові витрати у 52,6 млрд доларів щорічно. У сумі це становитиме 104 млрд доларів — удвічі більше, ніж очікувалося при первинному введенні тарифів у розмірі 25 %.

Підвищення мит, запроваджене адміністрацією Дональда Трампа, вплине на вартість імпортованих металів, що використовуються у виробництві автомобілів, літаків та побутових товарів. За словами аналітиків, складна система тарифів та часті зміни у політиці створюють труднощі у прогнозуванні глобального впливу.

Ford вже повідомила, що половина з прогнозованих 2,5 млрд доларів тарифного тиску у 2025 році припаде на компоненти, які містять сталь і алюміній. Водночас ЄС повідомив про значне зростання обсягів імпорту та падіння цін на низку сталевих товарів.

За підрахунками Allianz Research, втрати експорту для Канади можуть сягнути 2 млрд доларів, для Мексики — 1 млрд, а для Південної Кореї — 600 млн до кінця цього року. Європейські виробники сталі попереджають, що 50 % мито фактично блокує експорт до США.

Хоча середні ціни на сталь та алюміній у США зросли лише на 2,4 % і 1,6 % відповідно, зростання внутрішнього виробництва виявилось незначним. Утім, понад 20 млрд доларів уже інвестовано в нові сталеливарні підприємства, однак, як зазначають експерти, для їх запуску потрібен час.

Нагадаємо:

Великі інституційні інвестори поступово відвертаються від ринку США на тлі торговельних воєн Дональда Трампа та зростаючого державного боргу, що викликає занепокоєння щодо домінування американських активів у глобальних портфелях.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про підвищення з 4 червня тарифів на імпорт сталі та алюмінію з 25% до 50%.