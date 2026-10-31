Металургійний гігант України наростив збиток майже у 9 разів на тлі атак РФ

Найбільший виробник сталевого прокату в Україні "АрселорМіттал Кривий Ріг" за січень-вересень 2026 року отримав 49,44 млрд грн чистого збитку, що у 8,6 раза більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на проміжний звіт підприємства.

За дев'ять місяців минулого року збиток комбінату становив 5,77 млрд грн. Дохід від звичайної діяльності цьогоріч скоротився на 12,7% – із 52,28 млрд до 45,65 млрд грн.

Ще 25 вересня пресслужба "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомила, що після серії ракетних ударів по комбінату очікує відобразити негрошове знецінення активів приблизно на $1 млрд. Насамперед ідеться про зменшення балансової вартості майна, виробничих потужностей та обладнання підприємства.

За перше півріччя 2026 року підприємство звітувало про 6,64 млрд грн чистого збитку, а за весь 2025 рік – про 8,9 млрд грн.

Накопичений непокритий збиток на кінець вересня сягнув 82,28 млрд грн.

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Нагадаємо:

25 вересня "АрселорМіттал Кривий Ріг" оголосив про зупинку роботи комбінату в Кривому Розі після чотирьох ракетних ударів протягом п'яти тижнів.

28 жовтня Криворізька міська рада звернулася до індійського мільярдера Лакшмі Міттала з проханням переглянути плани повної зупинки підприємства, де працюють близько 17 тисяч людей.