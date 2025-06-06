Пошлины Трампа бьют по импорту - цена вырастет более чем на 100 миллиардов

Повышение тарифов на сталь и алюминий в США до 50 % может увеличить годовые расходы на импорт этих металлов до 104 миллиардов долларов.

Об этом пишет Financial Times.

По оценкам Boston Consulting Group, новые ставки пошлин, которые вступили в силу на этой неделе, повлекут дополнительные расходы в 52,6 млрд долларов ежегодно. В сумме это составит 104 млрд долларов - вдвое больше, чем ожидалось при первоначальном введении тарифов в размере 25 %.

Повышение пошлин, введенное администрацией Дональда Трампа, повлияет на стоимость импортируемых металлов, используемых в производстве автомобилей, самолетов и бытовых товаров. По словам аналитиков, сложная система тарифов и частые изменения в политике создают трудности в прогнозировании глобального влияния.

Ford уже сообщила, что половина из прогнозируемых 2,5 млрд долларов тарифного давления в 2025 году придется на компоненты, содержащие сталь и алюминий. В то же время ЕС сообщил о значительном росте объемов импорта и падении цен на ряд стальных товаров.

По подсчетам Allianz Research, потери экспорта для Канады могут достичь 2 млрд долларов, для Мексики - 1 млрд, а для Южной Кореи - 600 млн до конца этого года. Европейские производители стали предупреждают, что 50% пошлина фактически блокирует экспорт в США.

Хотя средние цены на сталь и алюминий в США выросли лишь на 2,4 % и 1,6 % соответственно, рост внутреннего производства оказался незначительным. Впрочем, более 20 млрд долларов уже инвестировано в новые сталелитейные предприятия, однако, как отмечают эксперты, для их запуска требуется время.

Напомним:

Крупные институциональные инвесторы постепенно отворачиваются от рынка США на фоне торговых войн Дональда Трампа и растущего государственного долга, что вызывает беспокойство относительно доминирования американских активов в глобальных портфелях.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении с 4 июня тарифов на импорт стали и алюминия с 25% до 50%.