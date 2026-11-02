За 9 місяців Запоріжсталь отримала 2,3 мільярда гривень збитку

За 9 місяців підприємство Запоріжсталь отримало чистий збиток близько 2,3 млрд грн, тоді як у аналогічному періоді минулого року чистий прибуток склав близько 1,9 млрд грн.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

ПАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" (група "Метінвест") у січні-вересні поточного року отримало чистий збиток 2 млрд 307,873 млн грн. За січень-вересень минулого року підприємство отримало чистий прибуток 1 млрд 887,127 млн грн.

Згідно з проміжним звітом компанії, у третьому кварталі 2026 року збиток становив 1 млрд 247,146 млн грн. За цей період дохід від звичайної діяльності знизився на 8,3%, – до 49 млрд 157,347 млн грн.

Нерозподілений прибуток на кінець вересня становив 29 млрд 799,280 млн грн, пише агентство.

У звіті керівництва підприємства вказується, зокрема, на логістичні, регуляторні та енергетичні ризики. Військова агресія російської федерації та обмеження судноплавства в Чорноморському регіоні продовжують створювати суттєві логістичні ризики для стабільності поставок.

Підприємство використовує мультимодальні логістичні маршрути. Водночас зберігається ризик обмеження або ускладнення перевезень через західні кордони України, зокрема з Республікою Польща, що може негативно впливати як на імпорт сировини, так і на експорт готової продукції, призводити до зростання витрат і подовження строків виконання контрактів.

Крім того, оскільки виробничий процес комбінату залежить від енергопостачання, у разі будь-яких значних перебоїв з електроенергією підприємство зможе продовжувати операційну діяльність у знижених обсягах.

"Одним із суттєвих ризиків для підприємства є запровадження Європейською Комісією механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM), який поступово посилює фінансові та адміністративні вимоги до імпорту металургійної продукції з високою вуглецевою інтенсивністю, а також зростання вартості викидів парникових газів", – зазначили у компанії.

Водночас оцінка підприємства, що також враховує подальше застосування безкоштовних квот у рамках Системи торгівлі викидами Європейського Союзу (EU ETS), свідчить, що вплив CBAM на сталеві напівфабрикати та готову продукцію залишатиметься обмеженим до 2030 року.

Додатковим ризиком є посилення заходів торговельного захисту на ринку ЄС. Зокрема, з 1 липня 2026 р. набрали чинності нові обмежувальні квоти на імпорт окремих видів сталевої продукції до ЄС.

Водночас позитивним фактором є розширення ринків збуту, адаптація логістичних маршрутів та підвищення енергоефективності, що може частково зменшити вплив зазначених ризиків у середньостроковій перспективі.

У серпні-вересні 2026 року виробничий майданчик підприємства зазнав ракетних обстрілів, які пошкодили певну енергетичну інфраструктуру та доменні виробничі потужності.

У 2025 році "Запоріжсталь" наростила чистий прибуток удвічі проти 2024 року– до 1 млрд 764,886 млн грн з 880,562 млн грн, дохід від звичайної діяльності зріс на 2,4%, – до 72 млрд 14,156 млн грн з 70 млрд 307,933 млн грн.

При цьому консолідований прибуток 2025 році становив 1 млрд 328,605 млн грн, у 2024 році – 1 млрд 593,521 млн грн. Дохід не змінився – такий, як у неконсолідованому звіті.

Нагадаємо:

Запоріжсталь зазнала масованих балістичних атак 11 та 27 серпня, 12 та 17 вересня і 17 жовтня. За цей час сумарно по підприємству випустили 23 балістичні ракети.

Після російського балістичного удару 11 серпня Запоріжсталь повністю зупинила роботу. Наприкінці серпня в Метінвесті заявляли, що строки відновлення комбінату поки неможливо визначити.