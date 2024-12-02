США ударят по индустрии микросхем Китая: на этот раз - по производителям оборудования

США в понедельник запустят третий за три года масштабный пакет ограничений против полупроводниковой индустрии Китая, ограничив экспорт для 140 компаний, в том числе производителя оборудования для микросхем Naura Technology Group.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Эта инициатива, направленная на сдерживание амбиций Пекина в области производства микросхем, затронет также китайских производителей оборудования для микросхем, таких как Piotech и SiCarrier Technology. Новые экспортные ограничения будут касаться поставок передовых микросхем памяти и дополнительного оборудования для производства микросхем.

Этот шаг является одной из последних масштабных инициатив администрации Байдена, направленных на то, чтобы лишить Китай доступа к технологиям и производственным возможностям, которые могут быть использованы для развития искусственного интеллекта в военных целях или угрожать национальной безопасности США.

Новые ограничения вводятся всего за несколько недель до вступления в должность бывшего президента-республиканца Дональда Трампа, который, вероятно, сохранит многие жесткие меры Байдена в отношении Китая.

В пакет мер входят ограничения на поставки в Китай чипов высокой пропускной способности (HBM), необходимых для высококлассных приложений, таких как обучение искусственного интеллекта; новые запреты на 24 дополнительных инструмента для производства микросхем и три программных средства; а также экспортные ограничения на оборудование для производства микросхем, изготовленное в таких странах, как Сингапур и Малайзия.

Контроль за оборудованием, вероятно, негативно скажется на таких компаниях, как Lam Research, KLA и Applied Materials, а также на неамериканских компаниях, таких как голландский производитель оборудования ASM International.

Среди китайских компаний, которые попадут под новые ограничения, почти два десятка производителей полупроводников, две инвестиционные компании и более 100 производителей оборудования для производства микросхем.

Американские законодатели заявляют, что некоторые из этих компаний, в частности Swaysure Technology Co, Qingdao SiEn и Shenzhen Pensun Technology Co, сотрудничают с китайской компанией Huawei Technologies. Ранее эта компания пострадала от санкций США, но теперь является центральной фигурой в развитии и производстве передовых микросхем в Китае.